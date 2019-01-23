Я не думал, что мы составим такую программу и что вообще что-то путное получится, - Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале

16:10, 23 января 2019, ПАИ

«Я не думал, что мы составим такую программу и что вообще что-то путное получится», - заявил пояснил художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев сегодня, 23 января, в ходе пресс-конференции, посвященной XXVI Пушкинскому театральному фестивалю.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Дмитрий Месхиев рассказал, что арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин «провел нечеловеческую работу, огромное количество переговоров, чтобы фестиваль состоялся». «Мы же вообще не знали, будет он или не будет. Мы программу формировали «с колес», за 3 месяца, а не за год, как это обычно делается. Еще в октябре у нас не было подтверждения, что фестиваль будет», - напомнил он.

Худрук театра заявил, что организаторы «из кожи вон вылезли, договорились с некоторыми театрами, с некоторыми министерствами культуры, которые оплатят приезд части спектаклей». По его словам, губернатор Сахалинской области, к примеру, выделил 2 млн рублей на приезд местного театра в Псков.

«Вообще, за такие средства собрать такую программу - это чудо», - подчеркнул Дмитрий Месхиев. По его словам, бюджет фестиваля - 4 млн 200 тысяч рублей.

«Это не очень хорошее реноме для фестиваля, когда мы говорим, что у нас нет денег даже на оплату приезда участников», - добавил он.

Напомним, в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля, псковичи смогут посетить не только спектакли, но и художественные выставки и мастер-классы, лекции и встречи с известными театральными деятелями и педагогами, художниками, писателями и медиа-персонами.