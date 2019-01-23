Более 29 млн рублей удалось сэкономить «Псковэнерго» на закупках в прошлом году

16:54, 23 января 2019, ПАИ

Более 29 млн рублей удалось сэкономить «Псковэнерго» на закупках в прошлом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

По итогам 2018 года филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» провел 182 конкурентных закупочных процедуры на общую сумму 526,3 млн рублей (без НДС). Все они без исключения были проведены на электронных торговых площадках путем открытых конкурсов, а также запросов цен и предложений.

«Система закупок в «Псковэнерго» выстроена на основании тщательного планирования потребности в продукции и услугах для производственных нужд, реализации ремонтных и эксплуатационных программ. При выборе победителей учитывается соотношение цены и качества», - отметили в пресс-службе.

По данным отдела логистики, в целом по году разница между объявленной и фактической стоимостью сделок по итогам проведения операций составила 29,2 млн рублей (без НДС), что на 5,3 % ниже объявленной начальной (предельной) цены. Так, 12,11 млн рублей удалось сэкономить при закупках материалов и оборудования в ходе выполнения ремонтной программы. Совокупная цена этих закупочных процедур составила 157,2 млн рублей. 5,13 млн рублей составила экономия при закупке строительно-монтажных работ и работ «под ключ» при строительстве новых объектов в рамках технологического присоединения потребителей. Общая цена 68 закупок по реализации данного направления деятельности достигла 154 млн рублей. В рамках реконструкции электросетевых объектов при закупках материалов и строительно-монтажных работ «Псковэнерго» сэкономило без малого 2,5 млн рублей.

Среди предприятий малого и среднего бизнеса, которые в 2018 году по итогам торгов на строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы наиболее активно сотрудничали с «Псковэнерго» были ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «РосЭлектроСтрой», ООО «Промышленный инжиниринг», ООО «Энергомонтаж-Плюс», ООО «Псковгорэнергосервис», ООО «Велэлектроналадка» и прочие.

У единственного источника закупались услуги ресурсоснабжающих организаций по тепло- и водоснабжению, покупке и транспортировке, а также коммерческому учету электроэнергии, по аренде нежилых помещений и проведении государственных экспертиз.