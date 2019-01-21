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Политика

Глава Великих Лук получил благодарность полпреда президента РФ

Глава Великих Лук Николай Козловский получил благодарность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

«Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан поручил мне передать вам слова благодарности за тот вклад, который вы внесли и продолжаете вносить в развитие города Великие Луки, за вашу многолетнюю добросовестную работу, и вручить вам Почетную грамоту, что я с удовольствием и делаю», – сказал главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин на общегородском совещании в Великих Луках по итогам декабря.

Поблагодарив за высокую оценку его труда, Николай Козловский отметил, что достигнутые успехи – результат совместной работы, вклад в которую внесли многие. «Все, кто присутствует сегодня здесь: сотрудники администрации, депутаты, руководители предприятий, обеспечивших промышленный рост и высокие экономические показатели, руководители учреждений и организаций города, его социальной сферы – все они вносят вклад в развитие Великих Лук, также как и великолучане, которые добросовестно трудятся на благо города», – сказал Николай Козловский.

Затем он рассказал о состоявшемся в декабре рабочем визите губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Великие Луки. «В ходе визита Михаил Юрьевич побывал на заводе «Транснефтемаш» совместно с вице-президентом ПАО «Транснефть» Михаилом Маргеловым и генеральным директором АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрием Левиным и ознакомился с работой предприятия, – сообщил Николай Козловский. – Сразу после посещения завода состоялся осмотр здания бывшего ВРНУ – Великолукского районного нефтепроводного управления, которое «Транснефть» передает городу Великие Луки для создания там «Технопарка».

Николай Козловский упомянул бюджет. «Принятый депутатами Великолукской городской Думы бюджет имеет социальную направленность», – отметил глава Великих Лук, подчеркнув, что на социальные нужды направлены порядка 90% бюджета. Как отметил Николай Козловский, для исполнительной власти принятие бюджета – это возможность работать в плановом порядке на протяжении всего 2019 года.

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