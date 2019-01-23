Законопроект об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы рассмотрят псковские депутаты на ближайшей сессии

17:47, 23 января 2019, ПАИ

На январской сессии депутатам Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть изменения в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», предложенные комитетом по труду и занятости Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроектом предлагается привести областной закон в соответствие с федеральным законодательством, дополнив статью 8 «Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений» показателем эффективности работы руководителя. В новой редакции появляется абзац: «по решению государственного органа (органа местного самоуправления), осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, в качестве показателя эффективности работы руководителя государственного учреждения (муниципального образовательного учреждения) может быть установлен показатель роста средней заработной платы работников государственного учреждения (муниципального образовательного учреждения) в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с актами администрации области».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, для повышения средней зарплаты сотрудников учреждения необходимо изыскивать источники дополнительного фонда оплаты труда учреждения. Такими источниками могут быть фонд экономии оплаты труда в результате оптимизации штатного расписания, доходы от платных услуг, переход на эффективный контракт, ставящий в зависимость размер оплаты труда от результативности работы, и оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал.

До рассмотрения предложенного законопроекта на сессии решение по поддержке либо отклонению законодательной инициативы примет парламентский комитет по труду и социальной политике.