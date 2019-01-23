0
13:00
История одного банкротства
12:17
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
21:12
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
19:18
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
14:05
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
16:40
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
11:11
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
Еще новости
Экономика

Законопроект об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы рассмотрят псковские депутаты на ближайшей сессии

На январской сессии депутатам Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть изменения в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», предложенные комитетом по труду и занятости Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроектом предлагается привести областной закон в соответствие с федеральным законодательством, дополнив статью 8 «Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений» показателем эффективности работы руководителя. В новой редакции появляется абзац: «по решению государственного органа (органа местного самоуправления), осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, в качестве показателя эффективности работы руководителя государственного учреждения (муниципального образовательного учреждения) может быть установлен показатель роста средней заработной платы работников государственного учреждения (муниципального образовательного учреждения) в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с актами администрации области».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, для повышения средней зарплаты сотрудников учреждения необходимо изыскивать источники дополнительного фонда оплаты труда учреждения. Такими источниками могут быть фонд экономии оплаты труда в результате оптимизации штатного расписания, доходы от платных услуг, переход на эффективный контракт, ставящий в зависимость размер оплаты труда от результативности работы, и оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал.

До рассмотрения предложенного законопроекта на сессии решение по поддержке либо отклонению законодательной инициативы примет парламентский комитет по труду и социальной политике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
23 января 2019
Технологии промышленного интернета начнут внедрять в Псковской области в 2019 году
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей
22 января 2019
Михаил Ведерников: На нацпроект «Здравоохранение» в 2019 году в Псковской области планируется направить 740 млн рублей 4
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине
21 января 2019
Переговоры с одним из крупнейших агрохолдингов провела делегация Псковской области на «Зелёной неделе» в Берлине 2
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве
21 января 2019
19 лет придётся копить жителю Псковской области на покупку однокомнатной квартиры в Москве 3
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
17 января 2019
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
16 января 2019
21 тысяча га озимых зерновых культур посеяны в Псковской области
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго
12 января 2019
О дальнейшем подорожании бензина предупредил глава Минэнерго 1

Идет загрузка...