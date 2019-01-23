Предоплаченные посылки теперь могут сдавать псковичи во всех отделениях Почты России

21:30, 23 января 2019, ПАИ

Почта России расширила возможность сдачи без очереди отправлений, оформленных и оплаченных онлайн, на все отделения почтовой связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России», отправка таких посылок занимает несколько секунд.

За время пилотного проекта, который проводился в центрах выдачи и приема посылок по всей стране, пользователи услуг почтовой связи оформили более 200 тысяч предоплаченных посылок.

«Онлайн оформление посылок разработано Почтой России для клиентов, которые привыкли планировать свое время. Это современный формат сервиса, который позволяет россиянам получать наиболее востребованные почтовые услуги там и тогда, когда им это удобно», - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить онлайн на официальном сайте Почты России. Затем клиенту нужно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение. Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто передать посылку оператору.

После обработки отправления на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

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