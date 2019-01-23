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Общество

С работой криминалистов познакомились псковские студенты

Экскурсию для псковских студентов организовали стражи порядка совместно с общественниками в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, студенты ПсковГУ побывали в экспертно-криминалистическом центре регионального ведомства. Гостей познакомили со спецификой работы центра, его экспертами и современным оборудованием.

Главные специалисты Дмитрий Сокольников и Елена Петрова помогли ребятам разобраться с многообразием экспертиз, проведение  которых помогает полицейским в короткие сроки установить личности подозреваемых, обеспечить неопровержимые доказательства по уголовным делам.

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