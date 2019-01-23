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Общество

По две тысячи рублей получат из городской казны псковские «Блокадники Ленинграда»

Псковские «Блокадники Ленинграда» получат из городской казны по 2 тысячи рублей. Соответствующее постановление, которое подписал глава Пскова Иван Цецерский, опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Так, за активное участие в общественной жизни Пскова, большой личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи и в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1941-1944 годов решено направить благодарственные письма главы Пскова активистам Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Регине Смирновой, Татьяне Зуевой, Елене Середа, Фёдору Фёдорову, Маргарите Яковлевой, Фатине Виноградовой, Людмиле Даниловой, Анатолию Лудкову, Николаю Поташову и Нелли Афанасьевой.

Кроме того, им выплатят каждому единовременное денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за счёт средств бюджета Пскова.

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