В Киеве назвали возможные сроки выхода Украины из СНГ

09:11, 24 января 2019, ПАИ

Киевские власти могут запустить официальную процедуру выхода Украины из Содружества независимых государств (СНГ) до конца марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в политических кругах страны.

По словам депутата от «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника, новая мера будет соответствовать интересам государства, которое и так фактически непричастно к работе СНГ. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий отметил, что таким образом Киев стремится завоевать расположение антироссийски настроенных граждан.

По мнению другого источника в оппозиционных кругах Верховной рады, украинский лидер Петр Порошенко решился на подобные действия в целях повышения своего рейтинга в преддверии выборов 31 марта. Согласно последним опросам, он вновь теряет доверие граждан.

Информация подтверждается и решением Украины прекратить действие подписанных в рамках СНГ соглашений. По мнению Киева, обязательства перед организацией несовместимы с требованиями ВТО и ЕС. Киев перестал платить членские взносы в СНГ после госпереворота в стране в 2014 году. Тогда же новое руководство Украины объявило о курсе на вступление в ЕС и НАТО. О намерении покинуть союзукраинский лидер заявил в апреле прошлого года.

