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Политика

В Киеве назвали возможные сроки выхода Украины из СНГ

Киевские власти могут запустить официальную процедуру выхода Украины из Содружества независимых государств (СНГ) до конца марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в политических кругах страны.

По словам депутата от «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника, новая мера будет соответствовать интересам государства, которое и так фактически непричастно к работе СНГ. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий отметил, что таким образом Киев стремится завоевать расположение антироссийски настроенных граждан.

По мнению другого источника в оппозиционных кругах Верховной рады, украинский лидер Петр Порошенко решился на подобные действия в целях повышения своего рейтинга в преддверии выборов 31 марта. Согласно последним опросам, он вновь теряет доверие граждан.

Информация подтверждается и решением Украины прекратить действие подписанных в рамках СНГ соглашений. По мнению Киева, обязательства перед организацией несовместимы с требованиями ВТО и ЕС. Киев перестал платить членские взносы в СНГ после госпереворота в стране в 2014 году. Тогда же новое руководство Украины объявило о курсе на вступление в ЕС и НАТО. О намерении покинуть союзукраинский лидер заявил в апреле прошлого года.
 

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