Депутат Псковского облсобрания: Люди заинтересованы в программе «Комфортная городская среда»

09:32, 24 января 2019, ПАИ

«Люди заинтересованы в программе «Комфортная городская среда», о чем свидетельствует их активное участие в ее реализации. Они сами выбирают дворы, которые требуют обновления в первую очередь, определяют концепцию развития территорий, проявляют инициативу и вносят предложения. Важно, что жители вовлечены в этот процесс, поскольку потом они более бережно относятся к объектам, благоустроенным с их непосредственным участием», - уверен председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Парламентарий напомнил, что в 2018 году в рамках программы по созданию комфортной городской среды в муниципалитетах были отремонтированы 99 дворов и облагорожены 30 общественных пространств. Всего на эти цели было направлено 139 млн 786,8 тыс. рублей. Финансирование на проведение работ в Псковской области в 2019 году увеличено до 192 млн 377,8 тыс. рублей.

В «Единой России» будут настаивать на сохранении финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Об этом заявил координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Так он прокомментировал слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева о том, что вопрос о распределении денежных средств регионам на благоустройство является дискуссионным и будет обсуждаться в текущем году.

«Люди по всей России активно участвовали в открытом голосовании, выбирая дворы, которые необходимо благоустроить, возлагали большие надежды на продолжение данной программы, поскольку осталось еще много неохваченных объектов. Ни в коем случае нельзя обмануть их ожидания. «Единая Россия» приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить объемы федерального финансирования при благоустройстве дворовых территорий на 2020-2021 годы», – подчеркнул Павел Качкаев.

Он напомнил, что в прошлом году партии уже удалось отстоять действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов, в которых проживает более одной тысячи человек. «Единая Россия» выступила категорически против предложения исключить из правил предоставления субсидий населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города. И возложить финансирование благоустройства дворов на муниципалитеты и внебюджетные источники. И нашу позицию поддержал председатель «Единой России», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев», – добавил координатор партпроекта.

Также он отметил, что объем финансирования из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году был увеличен почти в два раза и составил 41,2 млрд рублей.

«Комфортная городская среда» – одна из самых масштабных действующих государственных программ, в рамках которой реализуется огромный спектр социально значимых направлений. Приоритетным является благоустройство общественных пространств, дворов в небольших населенных пунктах и городах. И партия неоднократно заявляла о важности ее продолжения», – заключил Павел Качкаев.