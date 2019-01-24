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84 уголовных дела были возбуждены в Великих Луках в декабре 2018 года

84 уголовных дела возбуждены в Великих Луках в декабре 2018 года. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского отдела МВД России Роман Иванов на общегородском совещании 22 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, выявлены 1 убийство, 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 57 краж, 1 умышленный поджог. Также зафиксированы 36 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств, составлены 1 тыс. 142 протокола об административных правонарушениях, зарегистрированы 168 дорожно-транспортных происшествий, в 5 из них пострадали люди.

Роман Иванов отметил, что в ходе проведенных в декабре 14 культурно-массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

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