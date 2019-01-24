Трасса Псков - Петербург станет четырёхполосной

11:33, 24 января 2019, ПАИ

На федеральной автомобильной дороге Р-23 на участке от Санкт-Петербурга до Пскова в перспективе планируется сделать четырёхполосное движение. Об этом сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк на совещании по вопросу развития сети автомобильных дорог Псковской области, сегодня, 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Росавтодор за ремонт трассы Санкт-Петербург — Псков и отметил, что на автодороге некоторые участки позволяют организовать широкополосное движение.

Андрей Костиков с ним согласился и добавил, что если в процессе появится необходимость в получении земельных участков для расширения трассы, ведомство будет обращаться за содействием к региональным властям.