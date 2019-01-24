106 рабочих мест были представлены на ярмарке вакансий в Пскове

14:28, 24 января 2019, ПАИ

106 рабочих мест были представлены на ярмарке вакансий, которая прошла 23 января в помещении отделения центра занятости населения по Пскову и Псковскому району (улица Коммунальная, 71а). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.

В частности, предприятиям и организациям требовались наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического регулирования и управления; обжигальщик изделий строительной керамики, слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ; электрогазосварщик; экономист; продавец; товаровед; грузчик; официант; повар-кондитер; менеджер; военнослужащие по контракту; полицейский; инспектор; кинолог; станочник деревообрабатывающего оборудования и другие работники.

В мероприятии приняли участие представители ООО «Евро-Керамика», АО «Тандер», АО «Уклад», кафе «Французская булочка», ООО «Дженерал Трейд», ООО «Юником Групп», городское УМВД и региональное ФСБ.

Работодатели провели собеседования с 285 соискателями: 142 мужчины и 143 женщины - 6 инвалидов, 21 гражданин предпенсионного возраста, 5 — пенсионного возраста.