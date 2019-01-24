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Общество

16 раз выезжали псковские спасатели на ДТП с 17 по 23 января

С 17 по 23 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли два человека, пострадали - 16. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период был деблокирован один пострадавший и один погибший, доврачебная помощь пострадавшим не оказывалась.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов, и тушение автомобиля. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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