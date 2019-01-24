На 10 тысяч рублей оштрафована псковичка за хищение денег с банковской карты

11:16, 25 января 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал виновной 56-летнюю местную жительницу в хищение чужого имущества с банковского счета и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что 20 сентября 2018 года около 14:00 женщина, находясь в помещении торгового зала магазина «Пятерочка», оплачивая свои покупки, ошибочно забрала с платежного терминала кассы магазина не принадлежащую ей банковскую карту.

После этого она посетила 6 магазинов, где приобрела товары для личного пользования с помощью похищенной банковской карты. В результате преступных действий с банковского счета потерпевшей были похищены 6 тысяч 399 рублей 33 копейки.

Обвиняемая возместила ущерб в полном объеме и оплатила штраф.