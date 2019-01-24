Кандидатуры помощников депутатов Псковской гордумы будут рассматриваться на комиссии по этике

13:13, 25 января 2019, ПАИ

Кандидатуры помощников депутатов Псковской городской Думы будут рассматриваться на комиссии по этике. Кроме того, даже с теми помощниками, которые работают на общественных началах, будут заключаться письменные договоры. Такое решение было принято на 19-ой сессии гордумы сегодня, 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе обсуждения документа некоторые депутаты выступили против нововведений. Так, представитель фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева заявила, что предлагаемые поправки к положению о помощниках депутатов ущемляют права парламентариев. «Допустим депутат выносит на комиссию кандидатуру помощника, а комиссия против. Что дальше? Вот депутат считает, что это хороший помощник, а комиссия – нет», - спросила она у коллег.

По мнению главы Пскова Ивана Цецерского, Владимир Воробьёв, возглавляющий комиссию по депутатской этике, вынесет взвешенное решение. Кроме того, Иван Цецерский подчеркнул, что любой помощник представляет депутатский корпус, поэтому важно, что это за человек, и добавил, что сам в комиссию по этике не входит, и соответственно, на решения никак влиять не будет.

Юлию Пожидаеву поддержали депутаты Сергей Барабанов (ЛДПР) и Александр Баев (КПРФ). По мнению последнего, партии, которых не большинство в парламенте, будут оставаться в стороне от принятия решений по кандидатурам помощников. «Надо исключать этот пункт», - настаивал он.

Сергей Барабанов предложил делить помощников тех, которые работают на постоянной основе и тех, кто трудится на общественных началах, и рассматривать на комиссии только первых. В свою очередь депутат Артур Гайдук отметил, что платные и бесплатные помощники ничем не отличаются, поэтому требования для них должны быть одинаковые. Он также отметил, что у комиссии должно быть право совещательного голоса, но решение должно оставаться за депутатом. «Мы тут излишне администрируем», - сказал Артур Гайдук.

Юлия Пожидаева уточнила мнение прокуратуры по рассматриваемому документу. Иван Цецерский ответил, что надзорное ведомство дало положительное заключение. Подтвердил это и присутствующей на сессии прокурор Пскова Александр Григорьев, заметив, что поправки не нарушают никаких законов.

В итоге парламентарии от «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» предложили исключить пункт о рассмотрении кандидатур помощников на комиссии по депутатской этике, но нужного количества голосов эта инициатива не набрала, а вот документ в первоначальном виде был утверждён большинством голосов.