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Политика

Встречу с партиями организовал избирком Псковской области

Сегодня, 25 января, Избирательная комиссия Псковской области организовала встречу с представителями политических партий, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель облизбиркома Михаил Иванов отметил, что 2018-й год был наполнен значительными событиями. «Выборы президента РФ прошли достойно, никаких нарушений допущено не было. Выборы губернатора тоже прошли на высоком уровне, и это не только заслуга избирательных комиссий. Особо хочется отметить - на выборах органов местного самоуправления проходило более серьезное противостояние, но все прошло в соответствии с законодательством и главы были избраны, приступили к своим обязанностям», – подчеркнул он.

Михаил Иванов напомнил, что в 2019-м году на территории Псковской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Он поздравил всех с наступлением нового периода избирательного процесса и пожелал присутствующим добра. «А жители разберутся, кого они хотят видеть во власти», – добавил председатель облизбиркома.

«Стала уже хорошей традицией наша ежегодная встреча в преддверии избирательной кампании, – сказал заместитель председателя Избирательной комиссии региона Иван Патлач. – Безусловно, то, что мы накопили такой опыт, позволило нам в 2018-м году пройти две крупнейшие избирательные кампании».

Он акцентировал внимание на том, что в избирательном процессе партии часто попадаются на незнании своих уставов. «Надо знать свой устав, как отче наш. Юристам этих отделений нужно хорошо готовиться к кампании. Кстати, после этих региональных кампаний многие партии внесли поправки в уставы, и они согласились, что были недоработки. Поэтому, коллеги, еще раз хорошо изучаем уставы партий», – обратился Иван Патлач к присутствующим.

Он напомнил, что в Псковской области на 2018-й год зарегистрировано 41 отделение партий, 26 территориальных избирательных комиссий, 10 из которых обладают правом юридического лица, а также 637 участковых избирательных комиссий.

Заместитель облизбиркома также добавил, что численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянии на 1 июля 2018 года, составляет 533 тыс. 322 человека.

Заместитель председателя Общественной палаты Псковской области Инна Андреянова рассказала об организации общественного наблюдения на выборах в 2018 году. Она напомнила, что 750 молодых людей в регионе изъявили желание стать независимыми наблюдателями и прошли обучение. «Они вели себя очень грамотно и достойно на участках», - добавила Инна Андреянова.

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