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Политика

56 памятных дат Псковской области предлагается закрепить на законодательном уровне

Общественная палата региона подготовила законопроект «О памятных датах Псковской области». В него включены 56 памятных дат в честь освобождений городов, выдающихся деятелей, связанных с областью, событий. Об этом сообщил эксперт региональной Общественной палаты Николай Никитенко в ходе пленарного заседания палаты 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В районных центрах отмечаются разнообразные памятные даты в честь каких-либо событий, героев, но до сих пор нет закона о региональных памятных датах, – отметил Николай Никитенко. – Установлена только одна дата 1 марта - День памяти 6-й роты и второй бригады спецназначения». По его мнению, установление памятных дат в законодательном порядке послужит развитию патриотизма.

Участники заседания одобрили законодательную инициативу.

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