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Происшествия

Прибывший на экскурсию по Пскову босниец умер в Москве

В Москве в результате осложнений, вызванных вирусом гриппа А, скончался гражданин Боснии и Герцеговины. Известно, что 66-летний мужчина приехал в Россию чуть более двух недель назад, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Пскова и Великого Новгорода, однако его планам помешала болезнь, сообщает Telegram-канал Mash.

Босниец приехал в РФ с обычным кашлем, затем начались осложнения, он был госпитализирован в отделение реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции, однако вирус гриппа А сильно поразил организм мужчины, и он скончался.

Установив личность гражданина Боснии, удалось выяснить, что у себя на родине он известный экономист. Буде Сташинич работал в банковской системе с 80-х годов и добился больших успехов будучи финансистом и экономистом. Также он участвовал и в политической деятельности своего государства – координировал денежные потоки Сербской республики.

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