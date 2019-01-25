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Политика

Вопросы развития рынка жилья и городской среды обсудил Михаил Ведерников на рабочей группе Госсовета РФ

25 января в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Участники обсудили актуальные вопросы развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

Участники встречи рассмотрели задачи по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в регионах, эффективному использованию земель для массового жилищного строительства, совершенствованию механизмов финансирования жилищного строительства. Кроме того, члены рабочей группы затронули тему модернизации строительной отрасли и повышения качества жилищного строительства, а также снижения административной нагрузки на застройщиков. В повестку дня также вошел вопрос переселения граждан из аварийного жилья.

С основным докладом выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании 16 рабочих групп Государственного совета 27 декабря 2018 года.

Согласно распоряжению главы государства, в рамках Госсовета созданы 16 рабочих групп по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодежная политика», «Образование и наука», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы» и «Энергетика».

По результатам рабочих групп будет сформирован доклад с учетом поступивших предложений, который заслушают на заседании президиума Госсовета РФ.

Также в этот день у Михаила Ведерникова запланировано несколько совещаний, рабочих встреч и переговоров.

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