До четырёх лет тюрьмы грозит жителю Куньи за кражу двух бутылок водки

17:43, 25 января 2019, ПАИ

Житель Куньи обвиняется в открытом хищении двух бутылок водки из магазина (часть 1 статьи 161 УК РФ). За это преступление ему грозит до четырёх лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Куньинского района.

В ходе дознания установлено, что 15 декабря 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из магазина «Сударушка» Куньинского РАЙПО две бутылки водки: «Беленькая» (0,5 литра) и «Медофф Люкс» (0,7 литра). В результате он причинил материальный ущерб на сумму 621 рубль 7 копеек.

Уголовное дело направлено в Куньинский районный суд для рассмотрения по существу.