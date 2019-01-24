0
17:29
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
09:19
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
13:00
История одного банкротства
11:17
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
10:36
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
19:30
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18:15
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
Еще новости
Происшествия

До четырёх лет тюрьмы грозит жителю Куньи за кражу двух бутылок водки

Житель Куньи обвиняется в открытом хищении двух бутылок водки из магазина (часть 1 статьи 161 УК РФ). За это преступление ему грозит до четырёх лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Куньинского района.

В ходе дознания установлено, что 15 декабря 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из магазина «Сударушка» Куньинского РАЙПО две бутылки водки: «Беленькая» (0,5 литра) и «Медофф Люкс» (0,7 литра). В результате он причинил материальный ущерб на сумму 621 рубль 7 копеек.

Уголовное дело направлено в Куньинский районный суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
24 января 2019
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
24 января 2019
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание 2
История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
23 января 2019
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
23 января 2019
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове 3
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
18 января 2019
В Пустошкинском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковушек
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
17 января 2019
ДТП на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта затрудняет движение в сторону центра Пскова
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году
16 января 2019
11 человек пострадали в ДТП на переездах Октябрьской железной дороги в 2018 году

Идет загрузка...