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На 5 тыс. рублей оштрафован куньинский десятиклассник за избиение восьмиклассника

Комиссия по делам несовершеннолетних назначила 5 тысяч рублей штрафа ученику 10 класса Куньинской средней школы за избиение 8-классника (статья 6.1.1. КоАП РФ, побои). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что 26 декабря 2018 года 10-классник нанес 6 ударов по лицу учащемуся 8 класса, не причинив вреда здоровью.

Также на заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассматривалось другое административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) в отношении отца несовершеннолетнего.

Выяснилось, что отец на протяжении 3-х месяцев проживал отдельно от сына, и не оказывал ему помощь (материально не обеспечивал). Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла мужчине предупреждение в связи с тем, что ранее виновный к административной ответственности не привлекался и представил доказательства своего исправления в будущем.

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