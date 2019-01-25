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Общество

Второклассники из псковской школы №47 узнали как оказывать первую помощь

Молодёжка Псковского Красного Креста провела первое занятие для младших детей по оказанию первой помощи. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, занятие состоялось на базе школы № 47 для 23-х учащихся 2-го класса.

Ребята узнали, как они могут помочь если с их другом или с ними самими случилась неприятная ситуация. В программу занятия входили часто встречающиеся проблемы: ожог, укус насекомых, занозы, ссадины, «шишки», прищемление, удушье, обморок и другие.

Помог справиться с этими ситуациями и на своем примере показал как нужно помогать «мальчик Анри» – специальная кукла для тренинга по первой помощи для детей, приехавшая из Норвежского Красного Креста от партнеров из города Осло.

Участники занятия поняли, что первым делом, чтобы определить, что случилось нужно спросить пострадавшего, и только после этого звать на помощь взрослых, рассказать им что точно случилось или по возможности оказать простейшую помощь – промыть рану чистой водой и заклеить пластырем.

Особое внимание уделили таким ситуациям как заноза и поняли, что ее нельзя самостоятельно удалять потому, что можно загнать ее еще глубже, а в случае падения с высоты нельзя двигать пострадавшего, потому что у него могут быть переломы, а также укус жалящих насекомых в область горла.

После занятия ребята очень не хотели расставаться с гостем и просили снова приехать с каким-нибудь уроком.

Стоит отметить, что волонтеры псковской молодежной группы получили навыки проведения подобных занятий на межрегиональной сессии волонтеров Красного Креста по Северо-Западному федеральному округу при участии коллег из Норвежского Красного Креста отделения в городе Осло.

 

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