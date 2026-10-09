Ревизия: «Псков бутик-отель» и ресторан «Волна» – история, комфорт и волна вкусов

15:42, 09 октября 2026, ПАИ

В историческом центре Пскова, у крепостной стены Окольного города, пять лет назад началась история, которая вернула к жизни легендарное место. Здесь, где когда-то шумело кафе «Волна», 15 апреля 2025 года открылся четырёхзвёздочный «Псков бутик-отель». Инвестор Алексей Плясунов, чьи корни из Псковской земли, строил его как родной дом, с душой, сохраняя память горожан.

В новом выпуске «Ревизии» мы заглянем внутрь: увидим, как своды и арки продолжают крепостную стену, выясним, почему все 32 номера не похожи друг на друга, и узнаем, что за галереи псковских художников открылись на каждом этаже. Руководитель отдела развития Полина Плясунова расскажет, чем отель удивляет гостей: от встречи в аэропорту до билетов в театр. А в ресторане «Волна» попробуем рисовую вафлю с лососем, котлеты из лосятины и томленую шею оленя.

Смотрите новый выпуск «Ревизии», где узнаете, почему «Волна» – это не просто ресторан, а волна вкусов и воспоминаний, которую хочется унести с собой.

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