Псковичей приглашают на субботник у Кузнецкого моста

15:04, 09 октября 2026, ПАИ

Субботник на территории под Кузнецким мостом в Пскове проведёт молодёжный центр 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Принять участие может любой житель города. Сбор участников назначен на 17:00.

За мероприятие можно будет получить волонтёрские часы, если предварительно зарегистрироваться на платформе dobro.ru. Кроме того, будут организованы соревнования для тех, кто хочет не только внести вклад в чистоту города, но и проверить командный дух, смекалку и скорость. Для участия в этой части программы нужна дополнительная регистрация через ресурсы молодёжного центра.

«Мы рекомендуем участникам взять с собой личные многоразовые стаканы, так как на площадке будет организована точка с питьевой водой, а после завершения уборки и конкурсной программы для всех участников предусмотрено угощение», – отметил координатор волонтёров Михаил Семёнов.