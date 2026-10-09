Псковичей приглашают на субботник у Кузнецкого моста
Субботник на территории под Кузнецким мостом в Пскове проведёт молодёжный центр 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Принять участие может любой житель города. Сбор участников назначен на 17:00.
За мероприятие можно будет получить волонтёрские часы, если предварительно зарегистрироваться на платформе dobro.ru. Кроме того, будут организованы соревнования для тех, кто хочет не только внести вклад в чистоту города, но и проверить командный дух, смекалку и скорость. Для участия в этой части программы нужна дополнительная регистрация через ресурсы молодёжного центра.
«Мы рекомендуем участникам взять с собой личные многоразовые стаканы, так как на площадке будет организована точка с питьевой водой, а после завершения уборки и конкурсной программы для всех участников предусмотрено угощение», – отметил координатор волонтёров Михаил Семёнов.
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