Полиция разыскивает псковского рыбака с татуировкой
ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Богданова Алексея Евгеньевича, 1957 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, 20 декабря 2018 года около 16:00 он возвращался с рыбалки домой – в дачный дом в деревне Ваймицы Псковского района. С тех пор и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-175 сантиметров, средней полноты, глаза зеленые, волосы седые, стрижка короткая. Размер обуви – 38-39.
Особые приметы: татуировка в виде буквы «Л» зеленого цвета на кисти руки.
Был одет: костюм зимний рыболовецкий типа «березка» серо-голубого цвета, серые резиновые сапоги.
При себе имел металлический ящик для зимней рыбалки, мобильный телефон и санки-«финки».
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Богданова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.