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Полиция разыскивает псковского рыбака с татуировкой

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Богданова Алексея Евгеньевича, 1957 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, 20 декабря 2018 года около 16:00 он возвращался с рыбалки домой – в дачный дом в деревне Ваймицы Псковского района. С тех пор и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид  60-65 лет, рост 160-175 сантиметров, средней полноты, глаза зеленые, волосы седые, стрижка короткая.  Размер обуви – 38-39.

Особые приметы: татуировка в виде буквы «Л» зеленого цвета на кисти руки.

Был одет: костюм зимний рыболовецкий  типа «березка» серо-голубого цвета, серые резиновые сапоги.

При себе имел металлический ящик для зимней рыбалки, мобильный телефон и санки-«финки».

Всех, кто располагает  информацией  о местонахождении Богданова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.

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