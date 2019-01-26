Бывший соратник Петра Порошенко рассказал, что тот молится перед иконой со своим ликом

15:03, 27 января 2019, ПАИ

Президент Украины Петр Порошенко молится иконе со своим собственным ликом, заявил бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который сейчас находится в Испании. Об этом сообщает НТВ.

«Я был у него дома. У него там своя собственная церковь. В этой церкви находится икона, где он отображен в роли святого. Он заходит в церковь и молится сам себе», — рассказал Александр Онищенко.

Отметим, что Пётр Порошенко активно участвовал в создании новой Православной церкви Украины (ПЦУ) и получении от Вселенского патриархата томоса об автокефалии. Получение Украиной автокефалии президент называл «победой над московскими демонами».