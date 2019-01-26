Бывший соратник Петра Порошенко рассказал, что тот молится перед иконой со своим ликом
Президент Украины Петр Порошенко молится иконе со своим собственным ликом, заявил бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который сейчас находится в Испании. Об этом сообщает НТВ.
«Я был у него дома. У него там своя собственная церковь. В этой церкви находится икона, где он отображен в роли святого. Он заходит в церковь и молится сам себе», — рассказал Александр Онищенко.
Отметим, что Пётр Порошенко активно участвовал в создании новой Православной церкви Украины (ПЦУ) и получении от Вселенского патриархата томоса об автокефалии. Получение Украиной автокефалии президент называл «победой над московскими демонами».