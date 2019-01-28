Федеральный законопроект, упрощающий налоговую отчетность, поддержал бюджетный комитет Псковского облсобрания

13:09, 28 января 2019, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике поддержал проект федерального закона № 607168-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», касающийся НДФЛ, налога на имущество, транспортного и земельного налога. Речь в документе идёт о совершенствовании администрирования отдельных налогов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с прошедшего сегодня, 28 января, заседания комитета.

Представитель налоговых органов Псковской области рассказал, что законопроект разработан в целях совершенствования налогообложения имущества физических лиц и организаций, упрощения взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, в том числе упрощение процедуры администрирования налога на доходы физических лиц. «УФНС по Псковской области законопроект поддерживает», - подчеркнул он.

В то же время он пояснил, что согласно законопроекту, отменяется декларирование транспортного и земельного налога.

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались насколько успешен сбор налогов в Псковской области. Сотрудник налоговой службы отметил, что сбор имущественных налогов в регионе постоянно растет.