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Политика

Подготовлены поправки в бюджет Псковской области в связи с поступлением дополнительных средств

В связи с поступлением дополнительных средств в бюджет Псковской области предлагается внести изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 28 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам первого заместителя председателя комитета по финансам Псковской области Людмилы Павловой, изменения в бюджет предлагается внести с учетом дотаций по обеспечению сбалансированности бюджета на 988 млн рублей. Кроме того, как отметила Людмила Павлова, фактическое исполнение по сбору подоходных налогов и транспортного налогам по итогам 2018 года оказалось несколько, выше, чем планировалось на 2019 год: бюджет региона пополнился на 258 млн рублей. Таким образом, как отметила заместитель председателя комитета, доходы бюджета выросли практически на 1 млрд 200 млн рублей.

Кроме того, Людмила Павлова заявила, что 1 февраля регион подписывает соглашение с Министерством финансов РФ. Она напомнила, что 30 декабря прошлого года Правительство приняло постановление с критериями соглашения по мерам социально-экономического развития. По ее словам, предусматриваются определенные меры за невыполнение этого соглашения. «Его мы подписываем не первый год, но это соглашение еще более подробно регламентирует порядок взаимоотношений с Минфином», - добавила Людмила Павлова.

Согласно пояснительной записке к закону, расходы бюджета увеличены на 1 млрд 147 млн 74 тыс. рублей. В частности, по программе «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» расходы составят 426 тыс. 41 рубль, по программе «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» - 1 млн 267 тыс. 847 рублей, на развитие физической культуры и спорта - 315 тыс. 704 рубля, на содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности – 971 тыс. 90 рублей, на развитие транспортной системы региона – 5 млн 935 тыс. 402 рубля, на программу «Энергоэффективность и энергосбережение» потратят 495 тыс. 202 рубля, на программу «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области» - 2 млн 528 тыс. 113 рублей.

Члены Комитета одобрили предложенные изменения и рекомендовали принять их на сессии.

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