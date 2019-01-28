Роструд оштрафовал пушкиногорский центр соцобслуживания за отсутствие у водителя медосмотра
Центр социального обслуживания Пушкиногорского района допустил к работе водителя без прохождения периодического медицинского осмотра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.
Несоблюдение норм выявили госинспекторы в ходе проверки трудового законодательства в учреждении. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.