19-летний пскович развратил малолетнюю девочку

17:39, 28 января 2019, ПАИ

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, 23 ноября 2018 года подозреваемый, продолжая после демобилизации отмечать свой день рождения, привел в пустующий дом родственников малолетнюю девочку, где вступил с ней в половую связь.

Преступление выявлено сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции, которые проводили профилактические мероприятия в школе, где учится потерпевшая.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.