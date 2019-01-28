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19-летний пскович развратил малолетнюю девочку

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, 23 ноября 2018 года подозреваемый, продолжая после демобилизации отмечать свой день рождения, привел в пустующий дом родственников малолетнюю девочку, где вступил с ней в половую связь.

Преступление выявлено сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции, которые проводили профилактические мероприятия в школе, где учится потерпевшая.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

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