Нетрезвого посетителя кафе с ножом задержала Росгвардия в Опочке
В Опочке сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия посетителя кафе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
27 января около 4:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из кафе на улице Коммунальной поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 34-летнего мужчину, который угрожал посетителям ножом и выражался грубой нецензурной бранью.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.