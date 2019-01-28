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Нетрезвого посетителя кафе с ножом задержала Росгвардия в Опочке

В Опочке сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия посетителя кафе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 января около 4:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из кафе на улице Коммунальной поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 34-летнего мужчину, который угрожал посетителям ножом и выражался грубой нецензурной бранью.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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