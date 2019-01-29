Незаконный ввоз 500 кг говядины пресекли псковские пограничники

14:07, 29 января 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области у деревни Черная Грязь Себежского района пресекли незаконный ввоз на территорию РФ мясной продукции неизвестного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничники задержали «УАЗ-Патриот» под управлением 46-летнего россиянина. В своем автомобиле мужчина попытался ввезти в страну с территории сопредельного государства порядка 500 килограммов говядины. Ориентировочная стоимость товара составила около 150 тысяч рублей.

В связи с отсутствием у водителя необходимых товарно-сопроводительных накладных и фитосанитарных сертификатов установить происхождение продукции, а также подтвердить ее качество и безопасность не удалось. Помимо прочего, груз перевозился в антисанитарных условиях и с нарушением установленных для подобной категории товаров правил транспортировки.

Выявленная мясная продукция изъята и передана сотрудникам Главного управления ветеринарии Псковской области для проведения экспертизы и иных процессуальных действий. По результатам проведенных мероприятий будет принято соответствующее правовое решение.