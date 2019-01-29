На 10 тысяч рублей оштрафовал суд псковичку за заведомо ложное сообщение о краже денег

16:24, 29 января 2019, ПАИ

На 10 тысяч рублей оштрафовал суд 54-летнюю псковичку за заведомо ложное сообщение о краже денег, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Суд установил, что днем 28 октября 2018 года женщина поссорилась с сожителем своей дочери на бытовой почве. Желая наказать сожителя, она позвонила в Отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову и сделала заявление о краже у нее 50 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки заявительница призналась сотрудникам полиции, что сделала заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении.

В прокуратуре пояснили, что поскольку обвиняемая ранее не судима, признала вину и раскаялась в содеянном, приняла меры к заглаживанию вреда, то с учетом позиции государственного обвинителя Псковский городской суд принял решение о прекращении уголовного дела по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и назначил ей судебный штраф.