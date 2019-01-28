Мужчине, сбившему на остановке в Опочке детей, продлен срок содержания под стражей

09:00, 30 января 2019, ПАИ

Мужчине, сбившему на остановке в Опочке детей, продлен срок содержания под стражей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Напомним, в ноябре 2018 года УАЗ под управлением местного жителя, находящегося в состоянии опьянения, сбил стоящих на автобусной остановке трёх школьников. Одному ребенку были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. После совершения ДТП виновник скрылся с места происшествия, оставив пострадавших в опасности.

Опочецкий районный суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на 2 месяца в связи с необходимостью производства по уголовному делу процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия.

Санкция части 2 статьи 264 УК РФ (нарушении водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.