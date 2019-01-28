Псковским справедливороссам предложили доработать проект федерального закона о скидках на оплату жилья для инвалидов

12:56, 30 января 2019, ПАИ

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания не поддержали внесение изменений в часть 13 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которое расширяет круг лиц, имеющих право на получение скидки на оплату жилого помещения. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января, законопроект представила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова.

Она рассказала, что данный законопроект устанавливает, что скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, а в жилых домах, в которых нет центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, предоставляется инвалидам с детства, а также членам семей инвалидов, причиной инвалидности которых установлена «инвалидность с детства», совместно с ними проживающих.

Наталья Тудакова отметила, что данная законодательная инициатива имеет четко выраженную социальную направленность, так как с момента достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста проблемы проживающих с ним членов семьи только усложняются.

«Как правило, кто-то из них в пору детства инвалида должен был бросить работу, или другие близкие родственники меняли режим и график работы, соответственно упускали свои карьерные возможности, а также это отразилось в итоге на материальном благополучии семьи и на пенсионном обеспечении в будущем. К сожалению, жилищные условия большинства семей в нашей стране, а с детьми-инвалидами, в первую очередь, таковы, что по мере взросления инвалида с детства, ситуация только усложняется в силу целого ряда физиологических и возрастных особенностей человека. Совершенно особые ситуации возникают, когда инвалиды ещё и создают свои семьи. Поэтому получение этой льготы после достижения ребенком-инвалидом 18-ти лет на самом деле подчас становится для семьи ещё важнее», - отметила она.

Наталья Тудакова добавила, что предлагаемые проектом изменения повлекут расширение круга лиц, имеющих право на получение скидки на оплату жилого помещения, и, соответственно, увеличение расходов федерального бюджета. Срок вступления в силу предлагаемого изменения предусматривается с 1 января 2020 года.

По данному законопроекту заключение дал правовой комитет администрации региона. По мнению его представителей, членом семьи по решению суда может стать даже посторонний человек. «Нужно более четко определить круг лиц, на которых будет распространяться этот закон. К тому же в федеральном законодательстве нет категории «инвалид с детства», поэтому в Госдуме это однозначно не пройдет. Идея имеет право на жизнь, но в такой редакции по формальным даже основаниям ее не примут», - сказал представитель правового комитета.