Поправки в федеральный закон о компенсации полной стоимости инвалидам за техсредства реабилитации поддержал соцкомитет Псковского облсобрания

13:22, 30 января 2019, ПАИ

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали поправки к статье 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которые предусматривают компенсацию полной стоимости инвалидам за приобретенные за собственный счет технические средства реабилитации или оказанную услугу. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января, законопроект представила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова.

Она рассказала, что законопроект разработан в целях закрепления государственных гарантий в области защиты инвалидов в РФ, направлен на устранение сложившегося неравенства прав граждан в части получения государственных гарантий по компенсации самостоятельно приобретенных технических средств реабилитации.

По ее словам, на сегодняшний день размер компенсации определяет уполномоченный орган – региональное отделение Фонда социального страхования и выплачивает в размере стоимости аналогично – закупаемых изделий по итогам проведенных торгов, в результате которых были заключены государственные контракты и исполнены в полном объеме. «В связи с этим, размер компенсационных выплат за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации в регионах Российской Федерации существенно различаются. Также стоимость конкретного вида технического средства реабилитации или услуги в рамках заключенного уполномоченным органом и исполненного в полном объеме государственного контракта и его розничная стоимость могут существенно различаться, и зачастую инвалиды лишены 100% компенсации за техсредства реабилитации», - пояснила Наталья Тудакова.

Председатель Псковской областной общественной организации инвалидов, депутат областного Собрания Марина Борисенкова назвала инициативу великолепной. «Инвалидам это даст возможность пользоваться более качественными средствами», - сказала она.

«Всегда хочется хорошего, но мы люди государственные люди, и надо смотреть, есть ли такая возможность. Это федеральный проект пусть в Госдуме и разбираются», - отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель социального комитета Виктор Антонов.