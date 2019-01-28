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Политика

Социальный комитет Псковского облсобрания поддержал поправки в закон о выплатах для тех, кто ухаживает за инвалидами

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали поправки к Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которые устанавливают ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч 500 рублей и ежегодную индексацию этих выплат всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января, законопроект представила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова.

Она напомнила, что в соответствии с указом президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы получают ежемесячную денежную выплату.

Согласно этому указу финансовая помощь предоставляется не только близким родственникам. Компенсацию может получить посторонний человек, который осуществляет уход за инвалидом. Размер выплаты для родителей и опекунов составляет 5 тысяч 500 рублей, другие категории людей могут рассчитывать на государственную поддержку в размере 1 тысячи 200 рублей.

«Анализ поступающих жалоб от получателей данных выплат по категории «другие лица» выявил некоторую несправедливость в разделении лиц, имеющих право на получение ежемесячной выплаты на «родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей)» и «других лиц». В качестве примера, сын, осуществляющий уход за своим отцом – инвалидом с детства I группы не может оформить опеку над ним ввиду устойчивого психического здоровья отца при физически беспомощном состоянии. В результате сын является получателем выплаты в категории «другое лицо» и получает ежемесячную выплату в размере 1 тысячи 200 рублей», - отметила Наталья Тудакова.

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