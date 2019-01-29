Изменения в госпрограмму содействия экономическому развитию внесут в Псковской области

17:16, 30 января 2019, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания одобрил внесение изменений в Государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности». Об этом с заседания комитета 30 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что Псковская область участвует в нацпроекте по поддержке малого предпринимательства. В регионе есть четыре соответствующих региональных проекта, которым необходима поддержка федерального бюджета. По словам председателя комитета, необходимая заявка от Псковской области уже поступила в Минэкономразвития.