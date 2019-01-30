Комитет по управлению госимуществом Псковской области сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участков в Псковском районе

22:33, 30 января 2019, ПАИ

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду из земель населенных пунктов в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, предлагаются к аренде следующие земельные участки:

1. Псковская область, Псковский район, СП «Писковичская волость», деревня Коренцы, ориентировочной площадью 1500 кв. м для ведения садоводства;

2. Псковская область, Псковский район, СП «Логозовская волость», деревня Неелово-2, ориентировочной площадью 1124 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Псковская область, Псковский район, СП «Карамышевская волость», деревня Фомкино, ориентировочной площадью 1500 кв. м для ведения садоводства;

4. Псковская область, Псковский район, СП «Карамышевская волость», деревня Мелетово, ориентировочной площадью 3000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Псковская область, Псковский район, СП «Середкинская волость», деревня Дудино, ориентировочной площадью 2499 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;

6. Псковская область, Псковский район, СП «Ядровская волость», деревня Ерусалимка, ориентировочной площадью 552 кв. м для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка и аукционе на право заключения договоров аренды вышеуказанных земельных участков.

Граждане могут ознакомиться со схемами расположения земельных участок в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки каждый вторник в течение 30 календарных дней с даты публикации извещения 09.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30, по адресу: город Псков, улица Пароменская, д. 21/33, цокольный этаж, каб. 2 , тел. 8(8112) 298-643.

Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты публикации извещения, с 09.00 до 18.00, по адресу: город Псков, улица Пароменская, д. 21/33, в канцелярии Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, тел. 8(8112) 298-643.

В случае подачи заявления в электронной форме по средствам сети Интернет, заявление должно быть оформлено в виде отдельного файла с отсоединенной электронной подписью. В случае если заявление содержит несколько вложений, каждый вложенный файл должен быть подписан электронно-цифровой подписью.