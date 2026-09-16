«Большой этнографический диктант» можно будет написать очно и онлайн

11:24, 16 сентября 2026, ПАИ

Федеральное агентство по делам национальностей России совместно с партнерами проведет XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Она пройдет с 3 по 12 ноября 2026 года.

Участники смогут проверить знания о традициях, языках, истории и культуре народов России. Акция пройдет в двух форматах – очном и онлайн.

Очные площадки будут работать в регионах России, Русских домах за рубежом и загранучреждениях МИД России. Всего зарегистрировано более 2 тысяч офлайн-площадок, в том числе свыше 250 уникальных общедоступных площадок по всей стране.

Пройти диктант онлайн можно будет на официальных ресурсах акции независимо от места проживания.

В этом году участники специальной военной операции и представители народов России зададут вопросы в видеоформате. Они будут посвящены Году единства народов России.

Кроме того, с 14 по 30 сентября на официальном сайте акции проходит конкурс на лучший вопрос для «Большого этнографического диктанта». Предложить свой вариант может любой желающий через вкладку «Предложить вопрос». Самый оригинальный вопрос включат в итоговую версию диктанта, а его автор получит памятные призы с символикой акции.

Итоги «Большого этнографического диктанта» подведут 12 декабря – в День Конституции России.

5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.