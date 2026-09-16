Музей Печор представил коллекцию старых школьных книг

Музей в Печорах представил коллекцию старых школьных учебников
Музей истории города Печоры в рамках проекта «Выставка одного предмета» представил коллекцию старых школьных книг, которые позволяют проследить, как менялись подходы к образованию более ста лет назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
В музейных фондах сохранились издания рубежа XIX–XX веков, в том числе сборники арифметических задач 1913 года, хрестоматия по русской словесности В. Сиповского и учебные пособия по естествознанию.
Старые учебники дают представление не только о содержании школьной программы того времени, но и о методах обучения. На их страницах можно увидеть карандашные пометки, оставленные учениками, которые занимались по этим книгам больше ста лет назад.
К началу XX века учебная книга постепенно переставала быть простым сборником правил и фактов. Авторы стремились сделать ее инструментом развития мышления: вместо одного лишь механического заучивания появлялись творческие задания и вопросы, требующие анализа.
Менялось и оформление учебных изданий. Словари, указатели и четкая структура помогали школьникам самостоятельно работать с материалом. В книгах становилось больше иллюстраций, карт и чертежей, а развитие полиграфии делало обучение более наглядным.
В тот период существовало множество различных учебных пособий, из которых учителя могли выбирать подходящие для занятий. Издания проходили утверждение Министерством народного просвещения. Встречались и необычные форматы – например «рассыпные» учебники, состоявшие из отдельных тетрадей, которые можно было использовать для гибкого формирования учебной программы.
Некоторые книги предназначались не только для занятий в классе, но и для домашнего, семейного чтения.
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