Музей Печор представил коллекцию старых школьных книг

Музей в Печорах представил коллекцию старых школьных учебников

11:19, 16 сентября 2026, ПАИ

Музей истории города Печоры в рамках проекта «Выставка одного предмета» представил коллекцию старых школьных книг, которые позволяют проследить, как менялись подходы к образованию более ста лет назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник







В музейных фондах сохранились издания рубежа XIX–XX веков, в том числе сборники арифметических задач 1913 года, хрестоматия по русской словесности В. Сиповского и учебные пособия по естествознанию.

Старые учебники дают представление не только о содержании школьной программы того времени, но и о методах обучения. На их страницах можно увидеть карандашные пометки, оставленные учениками, которые занимались по этим книгам больше ста лет назад.

К началу XX века учебная книга постепенно переставала быть простым сборником правил и фактов. Авторы стремились сделать ее инструментом развития мышления: вместо одного лишь механического заучивания появлялись творческие задания и вопросы, требующие анализа.

Менялось и оформление учебных изданий. Словари, указатели и четкая структура помогали школьникам самостоятельно работать с материалом. В книгах становилось больше иллюстраций, карт и чертежей, а развитие полиграфии делало обучение более наглядным.

В тот период существовало множество различных учебных пособий, из которых учителя могли выбирать подходящие для занятий. Издания проходили утверждение Министерством народного просвещения. Встречались и необычные форматы – например «рассыпные» учебники, состоявшие из отдельных тетрадей, которые можно было использовать для гибкого формирования учебной программы.

Некоторые книги предназначались не только для занятий в классе, но и для домашнего, семейного чтения.