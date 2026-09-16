Псковский музей презентовал «Событийный календарь» для школьников

11:23, 16 сентября 2026, ПАИ

Музейный образовательный центр представил событийный календарь на новый учебный год. Он опубликован в канале Псковского музея-заповедника в мессенджере MAX.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник

















«Школьный год стартовал, а значит, самое время наполнить его живой историей и культурой. Псковский музей-заповедник предлагает «Событийный календарь» – список культурно-образовательных, интерактивных мероприятий, а также мастер-классов, приуроченных к календарным датам и праздникам», – пояснили в учреждении культуры.

Событийный календарь поможет в освоении программы «Духовно-нравственная культура России» и при составлении календарного плана воспитательной работы класса на 2026/2027 учебный год. Все мероприятия проводятся только для организованных групп школьников.

Ранее сообщалось, что виртуальная выставка о Владимире Ленине доступна на сайте Псковского музея.