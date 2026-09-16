МЧС напоминает псковичам, как себя вести при возможных угрозах безопасности

11:32, 16 сентября 2026, ПАИ

В условиях возможных угроз важно сохранять спокойствие и знать, как действовать в той или иной ситуации. МЧС России напоминает жителям Псковской области о базовых правилах безопасности, которые помогут правильно реагировать на сигналы тревоги и не подвергать опасности себя и окружающих.

Собрали основные рекомендации МЧС в удобных карточках.