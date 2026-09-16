МЧС напоминает псковичам, как себя вести при возможных угрозах безопасности
В условиях возможных угроз важно сохранять спокойствие и знать, как действовать в той или иной ситуации. МЧС России напоминает жителям Псковской области о базовых правилах безопасности, которые помогут правильно реагировать на сигналы тревоги и не подвергать опасности себя и окружающих.
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