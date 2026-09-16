Комитет Псковской городской Думы поддержал установку трёх мемориальных досок

11:49, 16 сентября 2026, ПАИ

Комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы рассмотрел вопросы об установке мемориальных досок трем известным псковичам. Заседание прошло сегодня, 16 сентября, под председательством Алеси Михачевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Депутаты обсудили установку мемориальной доски почетному гражданину Пскова, участнику Великой Отечественной войны, писателю Евгению Нечаеву.

Кроме того, на заседании рассмотрели предложения об установке памятных досок доктору медицинских наук Герману Альбрехту, одному из основоположников протезирования в Российской империи и СССР, а также русскому писателю, автору исторических романов Антонину Ладинскому.

В повестку также вошел вопрос о поощрении благодарственным письмом Псковской городской Думы депутата, заместителя председателя ПГД Ольги Федоровой.

Члены комитета рассмотрели и проект изменений в Положение о присвоении имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам и площадям, а также об установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в Пскове.

По итогам заседания депутаты рекомендовали председателю Псковской городской Думы включить рассмотренные вопросы в повестку очередной сессии ПГД. Комитет также рекомендовал депутатам принять соответствующие решения.