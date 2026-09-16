Министр молодёжной политики Псковской области станет гостем «Серебряного дождя»

11:36, 16 сентября 2026, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 сентября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Что сегодня является главным содержанием работы Дома молодёжи в Пскове и молодёжных центров в районах области? Какие муниципалитеты наиболее сильны с точки зрения работы с молодёжью? Сколько заявок от Псковской области в этом году было подано на федеральные и региональные молодежные грантовые конкурсы и какие проекты уже получили поддержку? Как за последний год выросло волонтёрское движение в регионе и какие направления добровольчества сейчас привлекают молодёжь сильнее всего?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».