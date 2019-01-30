Доступ к трём интернет-сайтам с информацией о способах остановки приборов учёта заблокирован по требованию прокуратуры Гдовского района

22:44, 30 января 2019, ПАИ

Прокуратурой Гдовского района в суд направлено административное исковое заявление о признании информации, способной вызывать желание совершить правонарушение в области жилищно-коммунального хозяйства, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, размещенная на интернет-сайтах информация содержит сведения о способах остановки или произведения несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Использование, применение указанных способов в практике является противоправным, поскольку ведет к незаконному уклонению от уплаты за потребляемые коммунальные ресурсы, что в свою очередь приведет к причинению имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, Управлением Роскомнадзора по Псковской области на основании судебного решения доступ к интернет-ресурсам заблокирован.