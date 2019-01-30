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Похитителя спиртного из магазина на Алтаева задержали псковские росгвардейцы

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртных напитков из торгового зала магазина на улице Алтаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о том, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил 30 января около 14:00. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего похитителя. Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

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