Ульяна Самсонова перешла из резерва в основной состав Молодёжного парламента Псковской области

14:35, 31 января 2019, ПАИ

Ульяна Самсонова перешла из резерва в основной состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании. Соответствующее постановление приняли депутаты Псковского областного Собрания на 28-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 31 января. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, «за» постановление проголосовал 41 депутат.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко сообщил депутатам, что вакантное место появилось из-за того, что бывший председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев вышел из состава Молодёжного парламента в связи с назначением на должность начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Депутат от ЛДПР Антон Минаков поинтересовался, могут ли другие партии предлагать кандидатуры. «В силу того, что кандидатура Матвеева была предложена региональным политсоветом «Единой России», кандидатуру на замену и предлагает «Единая Россия», - пояснил Виктор Остренко.