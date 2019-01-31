Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»

22:07, 31 января 2019, ПАИ

31 января медалью за заслуги перед Псковом был награжден псковский музыкант, пианист, концертмейстер Борис Шелков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, медаль вручил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Церемония награждения состоялась в Псковском колледже искусств имени Римского-Корсакова на творческом вечере, посвященном 80-летнему юбилею пианиста.

Ранее, в рамках 19 сессии Псковской городской Думы, депутаты единогласно согласовали награждение медалью города «За заслуги перед Псковом» Бориса Шелкова в связи с 80-летием, а также за многолетний добросовестный труд и большой вклад в сохранение и развитие культуры.

Владимир Воробьев от имени главы Пскова Ивана Цецерского и депутатов городского парламента поздравил Бориса Шелкова с юбилеем, вручил поздравительный адрес главы и лично прикрепил медаль. «Ваша изюминка - высокая музыкальная исполнительская культура и технический уровень, вас отличает высокий профессионализм, изысканный вкус и стремление сохранить лучшие традиции современной эстрады», - выразил свое восхищение Владимир Воробьев и пожелал имениннику доброго здоровья, долголетия, крепости и неиссякаемого оптимизма.

Также поздравления и теплые слова в адрес музыканта прозвучали от директора колледжа искусств Зинаиды Ивановой и директора Дома Офицеров Александра Царкозенко. Поздравить и поддержать юбиляра в зале областного колледжа искусств собрались его родные, друзья, коллеги и студенты.

В колледже искусств Борис Шелков трудился на протяжении 26 лет, а общий стаж его педагогической и творческой деятельности - 50 лет. Борис Шелков подготовил и выпустил более 100 студентов, 5 человек успешно закончили аспирантуры в Москве, Ленинграде, Новосибирске и работают в ведущих музыкальных учреждениях страны. Александр Царкозенко, перечисляя заслуги Бориса Шелкова, отметил что благодаря профессионализму и мастерству талантливого концертмейстера, самодеятельному коллективу искусства «Признание» присвоено звание «Народный».