Оперативную съемку проверочной закупки наркотиков у Лии Милушкиной показали в эфире «России 24» (ВИДЕО)

00:07, 01 февраля 2019, ПАИ

Оперативную съемку проверочной закупки наркотиков у координатора псковского отделения «Открытой России» Лии Милушкиной 31 января показали в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, супруги Артем и Лия Милушкины 16 января были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

18 января Псковский городской суд избрал для Артема Милушкина, который по версии правоохранителей продал 2,19 грамма амфетамина, в качестве меры пресечения заключение под стражу на срок до 15 марта. Лию Милушкину суд постановил заключить до 15 марта под домашний арест. Ее обвиняют в продаже 4,69 граммов амфетамина.

Ведущий программы Алексей Казаков заявил, что «видео не оставляет каких-либо сомнений: покупатель, а на самом деле, конечно же, оперативник, расплачивается с так называемой активисткой, после чего забирает с полки упаковку некоего вещества, которое по итогам экспертизы оказалось амфетамином».